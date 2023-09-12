Отмечается, что на увеличение сроков доставки влияют несколько факторов.

Россияне столкнулись с ростом задержек посылок из-за рубежа. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на представителей "Почты России", CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС и Ассоциации участников рынка электронной коммерции.

Отмечается, что на увеличение сроков доставки влияют несколько факторов. К ним относятся кратное предновогоднее увеличение числа заказов, ужесточение пограничного и таможенного контроля, а также сложные погодные условия в некоторых регионах. Одни представители компаний заявляют, что нынешние задержки значительно превышают масштаб прошлогодних. Другие называют задержки сопоставимыми.

По словам главы ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александра Митюкова, по отдельным категория товаров сроки доставки из-за рубежа выросли в два и более раза. Он объясняет это с более длительным процессом таможенных процедур, направленным на борьбу с серым импортом.

