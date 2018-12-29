Граждане России стыдятся "вечной бедности" своей страны

Также многие в России горюют о распаде СССР.

Больше половины россиян (61%) стыдятся "вечной бедности и неустроенности". Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос "Левада-центра".

Годом ранее аналогичное мнение было у 54% опрошенных. На втором и третьем месте негативных моментов в России оказались распад СССР (45 процентов) и грубость нравов, царящих в обществе (37 процентов). Эти пункты также стали называть намного чаще, чем в прошлом году. За то, что Россия отстает от Запада, стыдно 24% граждан РФ.

Что касается чувства гордости, то оно скорее связано с прошлым нашей страны. Чувство гордости за победу в Великой Отечественной войне испытывают 87% людей, 50% горды за освоение космоса. На третьем месте списка гордости стоит возвращение Крыма (45%).

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2018 года.

Ранее на Piter.TV: Большинство россиян считают виноватым в росте цен Путина.

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