Россияне смогут обращаться в поликлиники без медицинского полиса

Поправки в законодательство могут внести уже в марте 2020 года.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разрабатывать сервис, который позволит обращаться за медицинской помощью в поликлиники без полиса ОМС. Для обращения к врачу будет нужен только паспорт. Об этом сообщил RT.

При этом, в каждом регионе будут решать, пользоваться данным сервисом или нет. Также в скором времени россияне смогут пользоваться цифровыми полисами, который можно хранить даже в смартфоне.

Но для реализации данных вариантов нужно внести изменения в нормативно-правовые акты и законодательство ФОМСа. Поправки могут закрепить уже в марте следующего года. При этом, бумажные полисы будут всё равно считаться действительными.

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