Россияне считают Петербург самыми любимым городом

Мужчины чаще называли любимыми регионами страны Московскую область, Байкал и Дальний Восток. Женщины выбирали Петербург, Краснодарский край, Крым и Калининград.

Первое место в списке любимых городов россиян разделили Петербург и Москва. Рейтинг составил сервис по поиску работы SuperJob 15 сентября.

За Москву и Петербург проголосовали 14% респондентов. Тройку замкнул Краснодарский край, в том числе и Сочи. За последний проголосовали 8% опрошенных. Также в пятёрку вошли Крым и Дальний Восток (по 4%). Ещё у 4% опрошенных любимых мест не оказалось.

Мужчины чаще называли любимыми регионами страны Московскую область, Байкал и Дальний Восток. Женщины выбирали Петербург, Краснодарский край, Крым и Калининград.

Фото: Piter.tv

