  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россияне считают Петербург самыми любимым городом
Сегодня, 19:18
108
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Россияне считают Петербург самыми любимым городом

0 0

Мужчины чаще называли любимыми регионами страны Московскую область, Байкал и Дальний Восток. Женщины выбирали Петербург, Краснодарский край, Крым и Калининград. 

Первое место в списке любимых городов россиян разделили Петербург и Москва. Рейтинг составил сервис по поиску работы SuperJob 15 сентября. 

За Москву и Петербург проголосовали 14% респондентов. Тройку замкнул Краснодарский край, в том числе и Сочи. За последний проголосовали 8% опрошенных. Также в пятёрку вошли Крым и Дальний Восток (по 4%). Ещё у 4% опрошенных любимых мест не оказалось.

Мужчины чаще называли любимыми регионами страны Московскую область, Байкал и Дальний Восток. Женщины выбирали Петербург, Краснодарский край, Крым и Калининград. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: города, опрос, регионы, россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии