Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству

С 1 июля вступает в силу новое пенсионное законодательство.

Граждане России с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому закону. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 июля вступает в силу новое пенсионное законодательство. Согласно документу, женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года выйдут на пенсию раньше положенного срока В пресс-службе Пенсионного фонда рассказали, что изменение системы предоставит ряд льгот: назначение выплат пройдет на полгода раньше пенсионного возраста.

Такая льгота существует для граждан,которые выйдут на пенсию в 2019 и 2020 годах - женщины 1964-1965 годов и мужчины 1959-1960 годов рождения.

Напомним, с 2019 года в Росии началось увеличение пенсионного возраста. Теперь до 2028 года для женщин планка повысится до 60 лет, а для мужчин - до 65 лет.

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