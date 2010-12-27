Россияне рассказали, сколько детей должно быть в идеальной семье

Более 40 % респондентов считают, что идеальная семья должна состоять из двух или трех детей.

Специалисты из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поговорили с россиянами о детях. В частности, они узнали, сколько детей должно быть в идеальной семье. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте организации.

Более 40 % респондентов считают, что идеальная семья должна состоять из двух или трех детей. И только 3 % россиян уверены, что достаточно и одного ребенка.

Также специалисты узнали, почему люди рожают детей. Более половины опрошенных (54 %) сошлись на мнении, что ребенок укрепляет семью. Каждый пятый считает детей смыслом жизни, а 14 % рожают, чтобы продолжить свой род.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 31 % молодых россиян хочет уехать жить за границу.

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