Выправить положение не помогли даже традиционные распродажи в рамках "чёрной пятницы".

Россияне поставили рекорд по сокращению своих расходов. Об этом сообщает аналитический отчёт от SberIndex, пишет "Лента.ру".

В последнюю неделю ноября граждане РФ сократили собственные расходы на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель с мая 2020 года.

Отмечается, что за ноябрь 2020 года потребительские расходы в совокупности сократились на 9,9%.

Хуже всего падение сказалось на торговых сетях. Выправить положение не помогли даже традиционные распродажи в рамках "чёрной пятницы". Она принесла рост прибыли, однако на 40% меньше, чем в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе страны в период с июля по сентябрь. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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