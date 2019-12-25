Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе страны

Самый большой рост показал Краснодарский край - на 51,6%.

Доходы россиян после локдауна вырослы в 61 регионе страны в период с июля по сентябрь. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики отмечают, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на динамику доходов россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что реальные доходы граждан РФ во втором квартале упали на 8,4%, а в третьем - на 4,8%.

Специалисты FinExpertiza отмечают, что если не смотреть на показатели 2019 года и сравнивать динамику от второго квартала 2020 года к третьему, то позитивная динамика очевидна, так как номинальные среднедушевые доходы россиян выросли.

Самый большой рост по этому параметру показал Краснодарский край - на 51,6%, до 42,2 тысячи рублей в месяц. В Дагестане средний размер дохода вырос на 30,6%, до 29,3 тысяч рублей на человека, в Кабардино-Балкарии - на 25,3%, до 22,1 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что доходы Петербурга вырастут почти на 30 млрд рублей.

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