Мнение разделилось практически поровну. Однако лидирует мнение "за" изменения.

Россияне оценили введение электронных трудовых книжек. Подобное изменение считают полезным 43% опрошенных, 35% не одобряют новую систему. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ресурс по поиску работы Superjob.

Больше всего электронные документы поддерживают люди в возрасте до 24 лет (таких 47%). Молодежь считает, что подобным форматом удобнее пользоваться и управлять. В большинстве против россияне в возрасте от 45 лет и старше. Главный аргумент "оппозиции" - возможные ошибки в электронных базах данных. Около 22% населения без разницы какую версию трудовой книжки предоставлять работодателю.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России с 29 сентября изменился список документов для приема на работу.