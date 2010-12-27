Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек с 2021 года

Если работник хочет перейти на электронную трудовую книжку, то он должен подать заявление до конца декабря 2020 года.

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года. Информация о трудовой деятельности будет храниться в электронном виде на ресурсах ПФР.

Если работник хочет перейти на электронную трудовую книжку, то он должен подать заявление до конца декабря 2020 года. Если он не сделает этого, то трудовую будут и дальше вести в бумажном виде. Если заявление было подано, но бумажный вариант документа работник получает на руки. Все те, кто впервые устраивается на работу с 2021 года, будут иметь электронные трудовые книжки.

Изменения затронут около 60 миллионов работников.

Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели.