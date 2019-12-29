Аптеки и онлайн-площадки фиксируют рост продаж салфеток, мыла и антисептиков.

Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса. Товары раскупаются в аптеках, магазинах и торговых онлайн-площадках. Об этом сообщили в "Ведомостях".

За январь-февраль продажи данного товара в сетях "Столички" и "Неофарм" увеличились на 134,7%. Статистика приведена в соответствии с данными за аналогичный период в 2019 году. На eapteka.ru гель-антисептик продали за последнюю неделю февраля в 4 раза больше, чем с 17 по 23 числа.

Также россияне закупаются дезинфицирующими спреями. Спрос на них вырос почти в пять раз. Продажа салфеток выросла в два раза. Подобное заметили и эксперты из аналитической компании DSM Group. Агентство фиксирует рост выручки от продажи антисептиков, антибактериального мыла, салфеток с 20 по 26 февраля. До середины месяца этого всплеска не было. На Ozon продажи мыла, салфеток и антисептиков за февраль увеличились на 150% по сравнению с январскими показателями. У Wildberries - продажи подскочили в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее в Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России.