Клиенты банков забирают средства из-за введения нового налога.

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов. Письмо с данным заявлением направила Ассоциация банков РФ главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Об этом сообщили журналисты "РБК".

По данным издания, жители страны стали забирать свои деньги после постановления Владимира Путина о налогах. Президент страны заявил 25 марта, что граждане будут выплачивать НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации. Кредитные организации связали изъятие средств клиентов с отсутствием полной информации о новом введенном налоге. Они просят Центробанк разъяснить клиентам новые правила. От ЦБ также просят расширить инструментарий по предоставлению ликвидности банкам из-за возможного оттока денежных средств. Это может произойти из-за объявления кредитных каникул.

В Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам.

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