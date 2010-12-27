Россияне начали активнее использовать налоговый вычет

Доцент кафедры национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов рассказывает для ФБА "Экономика Сегодня" об экономии жителями России на налогах при помощи прав на льготы. Федеральная налоговая служба сообщила о росте экономии налогоплательщиков в размере 182 млрд рублей в прошлом году, пользуясь вычетами на покупку жилья и оплачивания других социальных нужд.
В прошлом году за налоговыми вычетами обратилось на 8% больше россиян, чем в 2016 году.
"Это безусловный факт, что наши граждане действительно стали гораздо больше пользоваться налоговыми выплатами и стали намного более ответственно относиться к своим правам на такие финансовые инструменты."
– Павел Грибов
Эксперт отмечает рост налоговой грамотности в стране, так как общая структура вычетов почти не меняется. Кроме того, он обращает внимание на их распространенность в жилищной сфере – 93% россиян претендуют на имущественный вычет.
Резюмируя, эксперт обращает внимание на адаптацию российских граждан к современным финансовым инструментам, которые используют не только коммерческие организации, но и физические лица.
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