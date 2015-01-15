В Красноярске пассажирам пришлось неожиданно покидать салон автобуса.

Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса из-за потерявшего сознание водителя. Об этом сообщается в публике "ЧП Красноярск" в социальной сети "Вконтакте". По данным СМИ, пассажирам общественного транспорта пришлось покидать салон во время движения. Это произошло после того, как шофер съехал с проезжей части.

На запечатленных кадрах видно, что автобус застревает в сугробе и начинает буксовать. Транспорт пытается продолжить движение. Снаружи находятся люди которые кричат. некоторые из них заглядывают внутрь салона через открытые двери.

Журналисты местного "7 канала" уточнили, что авария произошла 1 февраля. Автобус двинулся по дороге с остановки с открытыми дверьми. Внутри находилось 10 пассажиров. Затем транспорт занесло, он оказался на встречной полосе, потом - на газоне. Шофера смогли вытащить из автобуса, после чего очевидцы обратились в скорую помощь.

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Видео: ВК / ЧП Красноярск