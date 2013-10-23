Россияне летели из Египта в Петербург, но оказались в Анталье

Туристы застряли в аэропорту на девять часов.

Неприятная для туристов ситуация произошла накануне, 7 ноября. Рейс авиакомпании Nordwings вылетел из Египта в Петербург, самолет должен был прилететь в Пулково, не совершая пересадок, сообщила "Фонтанка".

Однако через полтора часа самолет приземлился в Анталье, Турция. Причины посадки никто не сообщил. Пассажиры рейса с полуночи до девяти утра находились в трансферной зоне, питание и ночлег им не предоставили.

В Петербург самолет прилетел около часа дня. Причины пересадки выясняют.

Ранее мы писали, что самолет из Петербурга не смог сесть в Красноярске из-за плохой погоды.

Фото: Pexels