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Россияне летели из Египта в Петербург, но оказались в Анталье
Сегодня, 17:28
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Россияне летели из Египта в Петербург, но оказались в Анталье

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Туристы застряли в аэропорту на девять часов.

Неприятная для туристов ситуация произошла накануне, 7 ноября. Рейс авиакомпании Nordwings вылетел из Египта в Петербург, самолет должен был прилететь в Пулково, не совершая пересадок, сообщила "Фонтанка".

Однако через полтора часа самолет приземлился в Анталье, Турция. Причины посадки никто не сообщил. Пассажиры рейса с полуночи до девяти утра находились в трансферной зоне, питание и ночлег им не предоставили. 

В Петербург самолет прилетел около часа дня. Причины пересадки выясняют. 

Ранее мы писали, что самолет из Петербурга не смог сесть в Красноярске из-за плохой погоды.

Фото: Pexels

Теги: петербург, пулково, рейс, самолет, туристы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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