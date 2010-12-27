Россияне: Петербург сорвал закупку жизненно важного препарата от склероза

Пациенты добивались назначения этого препарата через суд.

В четверг, 3 октября, стало известно, что россияне, больные рассеянным склерозом, обратились в суд из-за того, что они не смогли получить необходимый препарат в 7 регионах страны. Об этом сообщает РБК.

Ранее пациенты добивались назначения препарата через суд в Петербурге, Ленобласти, Перми, Уфе, Челябинске и Туве. Известно, что за юридической помощью обратились 80 человек. Больше всего пострадавших в Северной столице. По данным издания, комитет по здравоохранению Петербурга не стал производить закупку соответствующего препарата. При этом в текущем году из бюджета города на Неве выделили дополнительное финансирование на его закупку.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский заявил, что из-за этого 20 пациентов получили по одной инфузии. Остальные находятся в листе ожидания.

Препарат называется "окрелизумаб". По словам врачей, это единственное лекарство для терапии первично-прогрессирующей формы рассеянного склероза. Также "окрелизумаб" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Ранее мы сообщали о том, что фальшивые рецепты на психотропные вещества довели петербуржцев до уголовного дела.

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