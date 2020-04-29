Срок пребывания за рубежом не обозначен.

Россиянам с зарубежным паспортом разрешили покинуть страну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По нему, те россияне, у которых есть второе гражданство, вид на жительство в другой стране прочий документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, смогут покинуть границы РФ.

В документе указано, что выехать можно будет один раз — срок пребывания за рубежом не обозначен.

Ранее в России продлили запрет на въезд иностранных граждан.

Видео: government.ru