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Россиянам с зарубежным паспортом разрешили покинуть страну

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Срок пребывания за рубежом не обозначен.

Россиянам с зарубежным паспортом разрешили покинуть страну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По нему, те россияне, у которых есть второе гражданство, вид на жительство в другой стране прочий документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей, смогут покинуть границы РФ.

В документе указано, что выехать можно будет один раз — срок пребывания за рубежом не обозначен.

Ранее в России продлили запрет на въезд иностранных граждан.

Видео: government.ru

Теги: мишустин, поездки за границу, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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