Россиянам рассказали об опасности будильников для смартфонов

Всего было проанализировано 70 приложений-будильников для телефонов.

В Роскачестве отметили, что для смартфонов на Android были обнаружены шпионские приложения, которые замаскированы под обычные. Речь идет о приложения-будильниках.

Подчеркивается, что пользователи все равно скачивают сторонние приложения, несмотря на то, что есть предустановленные. Однако в ведомстве отметили, что киберпреступники этим активно пользуются.

Для функционирования будильника не нужны специфические доступы, максимум, что может потребоваться приложению — доступ к файловому хранилищу с мелодиями, — отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что около половины всех приложений требуют разрешений, с помощью которых можно собирать личные данные пользователей.

В связи с этим в Роскачестве рекомендует россиянам не устанавливать программы-будильники на смартфоны.

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