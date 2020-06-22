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Россиянам рассказали, как общаться в мессенджерах без интернета и сотовой связи
Сегодня, 12:29
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Россиянам рассказали, как общаться в мессенджерах без интернета и сотовой связи

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Однако это доступно не для всех мессенджеров.

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева назвала мессенджеры, способные работать без подключения к интернету и мобильной связи. Об этом пишет агентство "Прайм".

Она отметила, что общаться можно в мессенджере FireChat, которое было разработано для устройств Android. Обмениваться сообщениями можно в мессенджере через Bluetooth и однорангового Wi-Fi. Но радиус передачи между устройствам составляет 65-70 метров.

Эксперт отметила также приложение Bridgefy. Обмениваться сообщениями в данном случае можно с помощью Bluetooth или Wi-Fi. Радиус передачи составляет 70 метров.

Отмечаются также мессенджер Serval Mesh и программа Hike.

Фото: pixabay

Теги: мессенджеры
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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