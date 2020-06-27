Россиянам перечислили тревожные симптомы после вакцинации от COVID-19

Испытания препарат проходит в военном госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете.

Pаведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова РАМН Михаил Костинов на радио Sputnik назвал симптомы, которые должны насторожить участников испытаний вакцины от коронавируса.

По его словам, сильная реакция на любой испытуемый препарат должна быть минимальна: примерно 1 на 100 тысяч. К сильной реакции он отнес температуру выше 38,6 градуса, а также диаметр покраснения укола выше 8 сантиметров. Показатели ниже считаются специалистами умеренными. Костинов также добавил, что температура и местная реакция не должны длиться более двух дней.

Напомним, что ранее в России начались клинические испытания двух видов вакцин от COVID-19.

Видео: Минобороны России