Страну накроет антициклон.

Россиянам объяснили причину аномальных холодов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист считает, что жителям европейской части страны в ближайшую неделю следует готовиться к похолоданию.

Эксперт объяснил, что температура ниже нормы будет обусловлена антициклоном, эпицентр которого располагается сейчас над Скандинавией. По восточной периферии антициклона перемещаются холодные воздушные массы. Вильфанд заметил, что холод особо почувствуют жители Ростовской области и Краснодарского края. После четырех-пяти дней аномалии погода вернется к нормальным показателям.

Одновременно с похолоданием в европейской части страны, жителям азиатской части следует ждать потепления. Оно связано с тем, что на восточной периферии антициклона скапливается мощной вынос тепла. Его центр находится в северной части Западной Сибири. Поток теплого воздуха движется из Китая, Монголии, Средней Азии.

Синоптики пообещали в России тёплую майскую погоду.