Россиянам назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Екатерина Стенякина рассказала о том, сколько максимально гражданин может докупить баллов.

Гражданам России назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году. Люди пенсионного возраста могут при желании докупить недостающие стаж и баллы в том случае, если их не хватает для назначения человеку страховой пенсии. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделилась депутат Государственной думы, член профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она уточнила, что цена одного такого балла в следующем году составит порядка 65,6 тысяч рублей. В текущем году этот показатель составлял 60,4 тысячи рублей.

Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов. Екатерина Стенякина, депутат ГД РФ

Напомним, что Социальному фонду России для назначения россиянину страховой пенсии по старости нужен стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Эт и баллы у сотрудника накапливаются ежегодно. За год можно получить до десяти баллов. В том случае, если баллов не хватает, то следует подать заявление в Соцфонд о том, чтобы добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию и докупить баллы.

Также заявление на докупку баллов можно подать через единый портал "Госуслуги" или официальный сайт СФР. Альтернативной станет очное присутствие в отделении Соцфонда или отправка туда письма. Сделать это можно в том случае, если человек официально не трудоустроен и не получает баллы по отчислениям от работодателя. В заявлении нужно будет указать основание для постановки на учет. В частности, россиянин может быть самозанятым, индивидуальным предпринимателем (ИП) или платить взносы за неработающую жену. Когда заявление будет одобрено специалистами, то после этого россиянину предоставят реквизиты для оплаты, по которым можно перечислить всю сумму за год или частями ежемесячно.

Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% в 2026 году.

Фото: Piter.tv