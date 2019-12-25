Средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.

Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% в 2026 году. Об этом сообщил агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, индексация начнется 1 января 2026 года. Повышение коснется и фиксированной выплаты, и стоимости пенсионного балла, которая вырастет до 156,76 рубля. Средняя пенсия по стране по итогам индексации достигнет 25 696 рублей.

Также сообщается, что прибавку к основной сумме увидят получатели пенсий по инвалидности, но ежемесячная денежная выплата индексировать не будет.

Гиринский добавил, что социальные пенсии будут проиндексированы в апреле 2026 года на 6,8%. Он подчеркнул, что в случае необходимости из федерального бюджета доплатят до прожиточного минимума пенсионера.

Ранее мы сообщались, что часть пенсионеров получит пенсию за январь до 30 декабря.

