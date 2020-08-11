Сомнительные сайты появляются довольно быстро.

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, пишет агентство "Прайм".

По его словам, самым опасным местом для оплаты картой по-прежнему остаётся интернет, потому что пользователи карт до сих пор часто становятся жертвами мошенников. Это, например, сайты-подделки, после совершения переводов на которых деньги попадают обманщикам.

Сизов отметил, что такие сайты появляются довольно быстро. Эксперт рекомендует держать для онлайн-покупок отдельную карту, на которой стоит хранить столько денег, сколько нужно для конкретной покупки. Он предлагает не совершать покупки на сомнительных и непроверенных сайтах. Также Сизов подчёркивает, что нельзя сообщать свои персональные данные кому-либо.

Ранее мы писали о том, как на сайтах-объявлениях скрываются (или не скрываются) мошенники и теневые дельцы.

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