Как на сайтах-объявлениях скрываются (или не скрываются) мошенники и теневые дельцы

Мы решили проверить, как легко в интернете можно найти теневые или нелегальные услуги в Петербурге.

Согласитесь, что объявления о бригаде строителей, которые установят вам, например, баню, висящие на заборах или фасадах зданий уже давно стали архаизмом. Все уже давно в интернете! Устроится на работу грузчиком, нанять себе консалтера или продать весь хлам из вашей кладовки можно на сайтах- площадках объявлений.

Но, как и на стенах, в интернете можно встретить огромное количество весьма сомнительных объявлений. Мы решили проверить, можно ли найти сомнительные или вообще нелегальные услуги в Петербурге – и в итоге очень удивились, как легко нам это удалось.

Конечно же для поисков мы выбрали Авито, как самый крупный портал объявлений в России. Заходим, выбираем Петербург и раздел услуги. Сразу скажу, что экспериментировать с запросами можно долго – разнообразие предложений огромное – тут и тренеры по черной магии и шаманизму, и частные детективы или помощь в прописке. Однако на очевидную нелегальщину не похоже. Нас заинтересовало объявление о сдаче прав:

Вроде бы обычное объявление об обучении в автошколе, хоть и от частного лица. Однако последняя строчка заставила нас усомнится в полной легальности услуги - "ТЕОРИЮ сдаете сами". Получается, что город и площадку за нас сдает кто-то другой?

Во время звонка Александр прямым текстом сказал, что все права, в том числе и медицинская справка, проплачиваются. На мой вопрос о том, насколько это все рискованно, коли незаконно, он честно ответил, что "работает в белую на черном фоне".

Вот так и разъезжай по городу с осознанием того, что рядом могут быть люди с купленными правами.

По запросу предложений и услуг очень часто встречаются и объявления о помощи выдачи корочек, документов или еще каких документов, помогающих в трудоустройстве. Среди них отметили разрешение на экстремальные работы - промышленный альпинизм. Вот одно такое объявление и нашли.

Тут уже юридическое лицо. Текст самого объявления крайне сумбурный, из него можно понять лишь то, что группы маленькие, по 2-3 человека и то, что обучение длится три дня. Для того, что бы более глобально осветить возможную проблему, я придумал легенду, по которой являюсь индивидуальным предпринимателем и хочу по быстрому выдать корочки, разрешающие высотные работы, бригаде своих сотрудников.

Во время общения оказалось, что из-за такой спешки обучение, в общем-то, можно и пропустить. В течении часа мне пообещали оформить документы на шестерых строителей, проведя лишь минимальный инструктаж! И хоть продавец и уверял меня в полной легальности сделки, очевидно, что так просто документы, подтверждающие профессионализм строителей, не получить.

Дальше мы решили обратится к пресс-службе авито и узнать, как сервис модерирует и отслеживает свои объявления. В письме они ответили, что каждый день на сайт загружают больше трех миллионов объявлений, и все они проходят модерацию через специальный бот-фильтр. Можно предположить, что теневые дельцы уже давно изучили все тонкости алгоритма.

Размещения нелегальных услуг в интернете - уже давно не новшество. Однако обвинять серсивы в потворстве мошенникам - крайне неверно. Ведь все, в конечном итоге, отстается на совести самих граждан Петербурга