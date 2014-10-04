Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

В субботу, 1 ноября, будет сокращенный рабочий день.

Шестидневная рабочая неделя в России ожидается в конце октября - начале ноября 2025 года. Соответствующими данными с населением поделились сотрудники пресс-службы Роструда. Специалисты заметили, что сразу после нее у граждан запланированы три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства

Россиян осенью ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник. пресс-служба Роструда

Важным напоминанием будет то, что суббота, первое ноября, является предпраздничным рабочим днем. Таким образом его продолжительность будет сокращена на один час. Далее, второе ноября (воскресенье) - это обычный выходной день, третье ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы первого ноября, а четвертого ноября (вторник) остается праздничным выходным днем.

Затем на территории страны ожидается сокращенная рабочая неделя. Россияне будут работать всего три дня - с пятого по седьмое число.

Фото: pxhere.com