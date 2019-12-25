Россиянам могут ограничить возвраты товаров с маркетплейсов

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что вопрос могут рассмотреть до конца нынешнего года.

В России могут ограничить возвраты товаров с маркетплейсов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

По его словам, такой вопрос потребует консультации с бизнесом и потребназдором. Решетников отметил, что по каким-то группам товаров можно сделать запрос на невозвратный тариф для защиты предпринимателей от злоупотребления со стороны потребителей

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что вопрос могут рассмотреть до конца нынешнего года. Он добавил, что это будет реальной поддержкой для предпринимателей перед сезоном праздников.

