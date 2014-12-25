Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

Piter.tv рассказывает о законах, которые вступят в силу со следующего года.

С нового 2020 года в РФ вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни населения. С 1 января уровень МРОТ вырастет до 12,130 тысяч рублей. Малоимущие семьи смогут получать денежное пособие на малыша до трех лет. Выплата будет равна сумме прожиточного минимума в стране.

С 2020 года женщины будут уходить на пенсию с 56 лет, мужчины - в 61 год. Неработающие россияне получат индексацию пенсии в 6,6%. Водителям запретят ездить без номерных знаков, изменятся требования к техническому осмотру транспорта. Также таксистам, маршруткам и грузовикам запретят парковаться во дворах жилых домов

Для россиян снизится порог на беспошлинные покупки в иностранных интернет-магазинах. Без пошлин можно будет делать заказы на сумму до 200 евро

Ранее Piter.tv писал о том, что кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья.

