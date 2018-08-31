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Россиян ждет короткая рабочая неделя перед Международным женским днем
Сегодня, 11:28
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nastya960

Россиян ждет короткая рабочая неделя перед Международным женским днем

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Также 7 марта рабочий день будет короче на один час.

Россиянам напоминают, что следующая рабочая неделя будет короткой, всего 4 дня. Эт связано с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя начнется 4 марта и завершится 7 марта, причем 7 марта рабочий день будет сокращенным. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости.

8 марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд.

Иван Шкловец, заместитель главы Роструда

Следующие длинные выходные будут только в мае.  В честь праздника Весны и труда, россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и в честь Дня Победы с 9 по 12 мая.

Фото: Piter.TV

Теги: 8 марта, выходные, иван шкловец, международный женский день, роструд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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