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Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ
Сегодня, 11:07
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matveyvn

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ

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Срок постановления правительства истёк 1 января 2021 года.

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ. Об этом рассказал замглавы Минстроя Максим Егоров, пишет "360".

По его словам, на время пандемии коронавируса в России жителей освободили от штрафов за неуплату ЖКХ. Срок постановления правительства истёк 1 января 2021 года.

Теперь все рассчёты и начисления штрафы будут рассчитываться без послаблений. При этом постановление об изменениях правил предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг будет действовать до 1 апреля.

Ранее мы писали, что на выходных в Ленобласти ожидаются осадки.

Фото: pixabay.com

Теги: жкх, коммунальные услуги, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Антилогова-Деменева Ирина
Сегодня 11:22

Опять будем сидеть дома без работы дальше, а штрафы так и будут, нет слов.

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