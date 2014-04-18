Срок постановления правительства истёк 1 января 2021 года.

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ. Об этом рассказал замглавы Минстроя Максим Егоров, пишет "360".

По его словам, на время пандемии коронавируса в России жителей освободили от штрафов за неуплату ЖКХ. Срок постановления правительства истёк 1 января 2021 года.

Теперь все рассчёты и начисления штрафы будут рассчитываться без послаблений. При этом постановление об изменениях правил предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг будет действовать до 1 апреля.

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