Россиян предупредили о рисках "экосистемного рабства"

Чтобы этого избежать предлагается упростить процесс перехода пользователей из одной экосистемы в другую.

В отзыве Национального совета финансового рынка на консультативный доклад ЦБ говорится, что в России есть риск возникновения "экосистемного рабства ". Это может произойти из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг. Могут также возникнуть сложности с переходом на обслуживание в другую компанию, пишут "Известия".

Для того, чтобы избежать данного сценария, банки предложили на регуляторном уровне упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую, как это происходит со сменой сотового оператора или брокера. Кроме того, для крупных экосистем предлагается закрепить еще одно требование – строиться по открытому принципу. Это значит, что на платформе смогут услуги предоставлять все желающие, а не только аффилированные поставщики. Крупнейшим игрокам предлагается запретить и единую подписку.

"Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек. Эта проблема известна Центробанку в некоторых сегментах финрынка и успешно им пресекается. В экосистеме масштабы навязывания рискуют вырасти в разы. Запрет этой практики важно закрепить в законодательных актах, а также проработать меры надзора", — считает глава НСФР Андрей Емелин.

Напомним, что до 1 августа Центробанк будет собирать отзывы и предложения рынка по поводу регулирования экосистем. Правительство тоже параллельно разрабатывает концепцию по данному вопросу.

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