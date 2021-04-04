Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

По словам эксперта, цены на товары вырастут до 12%.

Кандидат экономических наук Залина Казова сообщила о подорожании товаров первой необходимости. Об этом она рассказала "Газете.Ru".

По словам эксперта, цены на товары первой необходимости вырастут до 12%. Она уточнила, что в этом году октябрь может продемонстрировать ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем.

Так, овощи и фрукты усилят ценовую нагрузку на 15-20% на фоне увеличения импорта и колебания валютных курсов. Казова добавила, что прирост цен на молочные продукты составит 12-15% из-за сезонного удорожания кормов и роста логистических затрат. Кроме того, ожидается рост цен на муку до 5% и яйца до 10%.

Фото: Piter.tv