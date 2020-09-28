Россиян предостерегли от сдачи в аренду ипотечных квартир

В первую очередь нельзя сдавать такую квартиру в аренду без заключения договора.

Частный риелтор Олеся Анисимова у себя в Instagram-аккаунте написала, что у россиян могут возникнуть определенные сложности при сдаче ипотечной квартиры, которая является залоговой недвижимостью, в аренду.

Она подчеркнула, что сдача в аренду залоговой квартиры без заключения договора запрещена. Если нарушить это правило, то это может повлечь за собой административную ответственность.

Если вскроется, что вы сдаете залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно, — отметила эксперт.

По ее словам, если это требование не будет вовремя выполнено, то можно даже лишиться квартиры. Олеся Анисимова подчеркивает, что банки могут проверять, сдается ли ипотечная квартира в аренду.

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