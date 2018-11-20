В скором времени россияне смогут сбросить с себя бремя "поверочного рабства"

Эксперимент уже проводят в трех российских городах.

Росстандарт хочет внести в Госдуму законопроект, который поможет избавить россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их проверку. Об этом заявил глава федерального агентства Алексей Абрамов в интервью "Российской газете".

Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство". Алексей Абрамов

Если данные поправки будут приняты, то россияне смогут сэкономить на этом. В этом случае все будут делать специалисты. Эксперимент уже проводят в трех российских городах. Однако, как показал тестовый режим, люди не готовы самостоятельно обращаться за таким форматом обслуживания, и поэтому "нужны государственные решения".

В конце декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому, с 1 июля 2020 года жители домов больше не должны использовать прибор учета, информировать кого-либо о его поломке и устанавливать новый.

Фото: Piter.TV