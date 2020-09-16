Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Комментарий опубликован на сайте российской дипломатической миссии.

Россия задала Евросоюзу девять вопросов об обвинениях по ситуации с политиком Алексеем Навальным. Постпредство РФ направило письмо с ними в Европарламент. Дипломаты считают, что в обвинениях, которые Европа предъявляет России, имеются несостыковки.

Комментарий опубликован на сайте российской дипломатической миссии. Россия призывает рассматривать случившееся максимально прозрачно.

Появление письма объяснили большой информационной компанией в СМИ и среди европейских официальных лиц.

В первом вопросе дипломаты спрашивают — зачем РФ травить Навального боевым отравляющим веществом в городе с населением полмиллиона, а потом вывозить его в Германию, чтобы после европейцы могли идентифицировать Новичок. Также российская страна не понимает, почему на просьбы предоставить России результаты анализов политика или опубликовать их Германия реагирует отрицательно.

Ранее Россия сделала жесткое заявление в адрес Германии.

Видео: МИД России