О каких предприятиях идёт речь - неизвестно.

Россия возобновит приватизацию, осенью могут пройти уже первые сделки. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Названия компаний, участвующих в программе, он не назвал.

Детали сделок Моисеев раскрывать отказался. Именно он отвечает за направление Росимущества после того как ведомство перевели под ответственность Минфина РФ.

Моисеев отметил, что до перевода Росимущества в ведение министерства он думал, что снижение роли государства в экономике займёт примерно 20 лет. Но пандемия ускорила этот процесс. Приватизация — один из шагов в данном направлении.

Ранее профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию.