Россия вошла в топ-10 стран по распространению использования криптовалюты в 2025 году. Об этом сообщает аналитическая компания Chainalysis, опубликовавшая рейтинг индекса принятия криптовалют.

В этом рейтинге Россия заняла 10-е место. В первую десятку также вошли Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан, США, Украина и Филиппины. Также отмечается, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал самой быстрорастущей областью для криптовалютной активности в сети.

Фото: pxhere.com