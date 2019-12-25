Экономист допустила плавную девальвацию рубля после снижения ставки ЦБ

По ее словам, обвала национальной валюты ожидать не стоит.

Экономист Мария Ермилова допустила плавную девальвацию рубля после снижения ставки Центробанка. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, важно не создавать панику "безосновательными" заявлениями о девальвации. Она подчеркнула, что обвала рубля ожидать не стоит. Ермилова добавила, что регулятор не заинтересован в дестабилизации ситуации. Экономист советует разложить сбережения в разные активы.

Фото: pxhere.com