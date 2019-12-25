  1. Главная
Экономист допустила плавную девальвацию рубля после снижения ставки ЦБ
Сегодня, 8:48
По ее словам, обвала национальной валюты ожидать не стоит.

Экономист Мария Ермилова допустила плавную девальвацию рубля после снижения ставки Центробанка. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, важно не создавать панику "безосновательными" заявлениями о девальвации. Она подчеркнула, что обвала рубля ожидать не стоит. Ермилова добавила, что регулятор не заинтересован в дестабилизации ситуации. Экономист советует разложить сбережения в разные активы.

Ранее в Центробанке объяснили, почему россияне стали чаще снимать наличные.

Фото: pxhere.com

