Лига чемпионов в 2021 году может пройти в Петербурге

Смольный хочет видеть турнир в городе на Неве.

Администрация Санкт-Петербурга подала заявку на проведение в городе Лиги Чемпионов. Конкурсанты надеются получить чемпионат по футболу ""УЕФА" к 2021 году. Такие сведения предоставили представители пресс-службы Комитета по физической культуре и спорту.

На данный момент известно, что комиссия Совета при президенте России по развитию спорта приняла инициативу организовать международное соревнование в Северной столице.

Напомним, что летом 2018 года Петербург справился с принятием Чемпионата мира по футболу. За это "Зенит" получил от ФИФА 1,8 миллионов долларов. Остальные средства, выделенные ФИФА, распределены между всеми участвовавшими в турнире командами. В общей сложности отдано 209 миллионов долларов. Из них 103, миллионов получили российские клубы.

Фото: Piter.tv