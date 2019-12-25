Основным экспортным продуктом стал черный чай.

Россия в 2025 году увеличила экспорт чая на 11%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

Общий экспорт чая из России составил 96 млн долларов по итогам прошлого года. Это на 11% больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении экспорт превысил 12 тысяч тонн. В тройку крупнейших покупателей российского чая вошли Белоруссия (44 млн долларов), Казахстан (17 млн) и Азербайджан (7 млн).

Также сообщается, что основным экспортным продуктом стал черный чай. Его доля в поставках составила 78%. На зеленый чай пришлось 16% поставок. Исторический рекорд экспорта чая из РФ зафиксирован в 2021 году. Показатель достиг отметки в около 22 тыс. тонн на сумму более 115 млн долларов.

Фото: Pixabay.com