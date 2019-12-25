Россия увеличила поставки парфюмерии из Евросоюза до максимума с 2007 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в январе 2026 года российские компании ввезли парфюмерию из стран ЕС на общую сумму 44,3 млн евро. Годом ранее показатель составлял 41,9 млн евро. Импорт вырос на 5,7% в годовом выражении. Отмечается, что сумма закупок в январе достигла максимума для этого месяца с 2007 года. Тогда показатель составлял 47 млн евро.

Среди стран ЕС крупнейшим поставщиком парфюмерии на российский рынок по итогам января 2026 года стала Италию. Сумма импорта составила 20,9 млн евро. На втором месте идет Франция с показателем 11,3 млн евро. Тройку лидеров замыкает Испания (3,3 млн евро).

