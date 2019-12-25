Россия увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные южнокорейской таможни.
С января по август нынешнего года российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на сумму 618,7 млн долларов. Этот показатель превысил в 1,5 раза прошлогодний. Кроме того, это максимальное значение с 2021 года. Также отмечается, что больше всего в текущем году Россия ввезла автомобиль с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра.Ранее мы сообщали, что Chery опроверг уход с российского рынка. Фото: pxhere.com
