Россия усомнилась в нужности Франции и Германии для переговоров по Сирии

Россия сомневается в целесообразности участия Франции и Германии в переговорах по Сирии. О странности формата переговоров с Турцией заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что участвующие страны не сыграли "какую-то решающую роль в ситуации на земле". По ее мнению, Москва и Турция уже имеют налаженные способы решения вопросов.
Ранее Турция выдвинула требование – открыть воздушное пространство сирийской провинции Идлиб. Минобороны страны заявило о положительном продвижении переговоров на данную тему.
Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia
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