Россия усомнилась в нужности Франции и Германии для переговоров по Сирии

Представитель МИД РФ не видет смысла привлекать к переговорам страны, которые не сыграли роль в ситуации на земле.

Россия сомневается в целесообразности участия Франции и Германии в переговорах по Сирии. О странности формата переговоров с Турцией заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что участвующие страны не сыграли "какую-то решающую роль в ситуации на земле". По ее мнению, Москва и Турция уже имеют налаженные способы решения вопросов.

Ранее Турция выдвинула требование – открыть воздушное пространство сирийской провинции Идлиб. Минобороны страны заявило о положительном продвижении переговоров на данную тему.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia