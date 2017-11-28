За первый квартал 2019 года в России стало на 800 тыс. рабочих рук меньше

До этого на протяжении 18 лет динамика была положительной.

В России начался спад количества экономически активного населения, при том что в 2017-2018 оно достигло своего пика. Вместе с численностью рабочих мест также уменьшилось количество трудовых ресурсов. Об этом сообщила "Gazeta.SPb".

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара провели исследование, которое выявило, что количество работников в России за первый квартал 2019 года снизилось на 800 тысяч. Отрицательную динамику зафиксировали в 2016 году, когда количество экономически активных граждан пошло на спад. Это связывают со старением населения. До этого на протяжении 10 лет показатели росли, и в период с 2000 по 2018 год численность рабочей силы увеличилась на 3,7 млн человек.

Ранее наиболее активной экономической группой были люди в возрасте 35-39 лет, из них 91% работали. Теперь этот результат демонстрируют граждане 40-44 лет. Количество рабочей молодежи 20-24 лет снизилось с 68,7% до 56,4%.

Эксперты отмечают, что с учетом демографической ситуации в России государство сможет вернуться к показателям 2000-х только через несколько десятков лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что семья Морозовых, в которой сразу родилось четверо детей, получила квартиру.

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