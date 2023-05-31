Закупки индийского чая сократились до минимума с 2007 года.

Россия сократила закупки чая из Индии по итогам 2025 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные национальной статслужбы и платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что закупки индийского чая сократились до минимума с 2007 года. Тогда экспорт достиг отметки в 63 млн долларов. По итогам 2025-го экспорт опустился на 9,27% к 2024-му и составил 68,42 млн долларов.

Также сообщается, что декабрьские поставки чая из Индии в Россию показали отрицательную динамику в годовом выражении. Отгрузки в конце 2025 года оказались на 17,86% ниже и составили 5,51 млн долларов.

Фото: pxhere.com