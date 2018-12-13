Россельхознадзор ввел запрет на поставку белорусского молока

Ограничения касаются компаний, чья продукция не соответствует требованиям ЕАЭС.

Россельхознадзор вводит запрет на поставки молока и молочной продукции с 29 предприятий Белоруссии, сообщили в ведомстве 7 мая.

Известно, что ограничения вступят в силу с 8 мая 2019 года. Запрет ввели из-за отсутствия подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС. По данным Россельхознадзора, продукция также не контролируется ветеринарными службами Белоруссии. В связи с этим в Россию запрещают поставку некачественной белорусской продукции, которая может представлять опасность.

Отметим, что ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции наливом и сухой с 37 предприятий. Сегодня ведомство отменило запрет на поставки для 8 предприятий, а также разрешило ввоз молока в таре объемом более 2,5 л.

Видео: YouTube