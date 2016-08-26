Россия разрабатывает радиоэлектронное оружие, которое будет мощнее ядерной бомбы

Стали известны подробности нового секретного оружия в России.

Российский оборонно-промышленный комплекс России занимается разработкой нового мощного оружия. Устройство, получившее название “Алабуга”, способно отключить все средства электроники на расстоянии до 3,5 километров. Такая технология способна нейтрализовать армию противника.

“Алабуга” представляет собой радиоэлектронную ракету. Она работает с помощью специальных излучателей, которые способны отключать боеголовки, бортовые системы самолетов, блокировать автоматику танков и даже взрывать снаряды. Еще одно свойство оружия, которое вызывает сомнения в его подлинности - возможность уничтожать солдатов противника с помощью радиации, проникающей даже на сто метров в глубине под землей.

Российские ученые также представили управляемую дистанционно машину “Листва”. Устройство может разминировать устройства на расстоянии до ста метров. В ближайшее время наша армия закупит 150 единиц такого оружия.

Британские СМИ уже объявили, что российские разработки смогут уничтожить целые армии. Также известно, что подобные разработки есть и у Америки. Считается, что исследование технологий шло на протяжении минимум трех десятилетий.