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Россия рассказала о расширении ядерных сил США

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В МИДе РФ прокомментировали расширение американцами ядерного потенциала страны.

Россия рассказала о расширении ядерных сил США. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова "РИА Новостям". Американцы ищут новые возможности для увеличения собственных запасов. Вашингтон может рассматривать ядерный конфликт как политическую опцию.

Расширение арсенала страны говорит об увеличении вероятности его использования. США ссылаются на внешние угрозы национальной безопасности. Опасность якобы исходит от России и Китая. В МИД РФ отрицают это предположение. Вместе с этим 5 марта президент Дональд Трамп заявил, что не намерен развязывать новую гонку вооружений. 

Ранее МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17.

Видео: YouTube/IAmBrian, Sploid

Теги: мария захарова, мид, сша, ядерное оружие, ядерные запасы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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