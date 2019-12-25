Россия нацелена экспортировать водород на $100 миллиардов в год

К 2030 году Россия планирует занять 20% мирового водородного рынка.

Россия планирует к 2050 году зарабатывать до 100 миллиардов долларов в год благодаря экспорту водорода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года.

Сообщается, что можно ожидать поставок чистого водорода на мировой рынок в объеме от восьми до 33,4 миллиона тонн. Такая разница объяснятся возможным уровнем спроса. Отмечается, что на сегодняшний день отсутствует какой-либо рынок водородных энергоносителей.

Россия планирует занять примерно пятую часть этого рынка к 2030 году. Эксперты ожидают, что в будущем спрос на водород вырастет из-за планов ЕС к середине века достичь полной углеродной нейтральности.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти собираются изъять сверхдоходы у металлургов.

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