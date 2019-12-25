Россия попала в анитрейтинг стран по распространению «шпионских» приложений

В первом квартале 2021 года в России число установок «шпионских» приложений выросло на 390%.

Эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности, составили рейтинг стран, в которых больше всего распространены шпионские приложения. Россия оказалась на предпоследнем месте, сообщает "Лента.ру ".

В компании изучили данные 15 стран мира. Выяснилось, что чаще всего со шпионским программным обеспечением сталкивались в Индии, России и США. Нидерланды и Австралия также оказались в этом антирейтинге. По информации аналитиков, только в первом квартале 2021 года число установок таких приложений в России, незаметно от жертвы, выросло на 390%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

В Avast отметили, что к шпионскому программному обеспечению относят приложения, позволяющие отслеживать местоположение пользователей, а также получать доступ к медиафайлам. Такие приложения позволяют злоумышленникам читать сообщения в мессенджерах и соцсетях пользователя, а также прослушивать звонки.

Насторожиться надо, когда у телефона резко ухудшилась производительность, могут сами по себе меняться настройки, а на экране порой могут появляться непонятные всплывающие окна.

Фото: pixabay